Ct Nigeria: "Osimhen incredibile, non si accontenta mai!", poi un retroscena sul lato fisico

Parola al ct della Nigeria José Peseiro nell'intervista de Il Mattino in cui parla di Osimhen: "Victor è incredibile, non si accontenta mai. Anche quando segna ed è decisivo". Il centravanti del Napoli ha avuto una crescita esponenziale, spiega il tecnico della Nazionale, per la ricerca della "posizione migliore in area. E poi lotta continuamente sulle seconde palle". Spunta infine un curioso fil rouge tra Napoli e Nigeria: "Il preparatore atletico della nazionale è in contatto con quello del Napoli. Si scambiano continuamente elementi e dati per tenersi aggiornati".