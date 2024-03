CT Polonia: "Momento delicato per Zielinski, gioca poco e ora vuole recuperare"

Michal Probierz, commissario tecnico della Polonia, direttamente dal ritiro della nazionale ha parlato in conferenza stampa

Michal Probierz, commissario tecnico della Polonia, direttamente dal ritiro della nazionale ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul momento di Piotr Zielinski, finito ormai in seconda linea al Napoli dopo aver già firmato con l'Inter per la prossima stagione: "Sta vivendo una situazione nuova, ma ha l'esperienza per superare questo momento.

Si vede che ha una grande voglia di giocare a calcio perché in questo periodo non sta giocando molto. Da parte mia c'è tutto il sostegno nei suoi riguardi. Gli ho parlato, sa di essere un calciatore molto importante per la Polonia, uno dei punti di riferimenti della nazionale, e si comporterà da tale".