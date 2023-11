Ct Slovacchia: "Hamsik ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato"

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, è intervenuto al quotidiano Tuttosport

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, è intervenuto al quotidiano Tuttosport: "Ero fermo a un distributore di Arezzo. Con Marek [Hamsik] eravamo rimasti in contatto dai tempi di Napoli, ma non avrei mai pensato che mi domandasse: ti interessa allenare la Slovacchia? Gli ho detto: finisco di fare gasolio e ci penso. In realtà l’ho richiamato già dopo dieci minuti. Mi mise in contatto con la Federcalcio slovacca e poi non lo sentii più fino a quando non firmai.

Il bello di Marek sta anche nella sua discrezione; del suo lato calcistico penso sia inutile persino discutere. Era fortissimo, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Poteva benissimo giocare in un top club".