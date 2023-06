Ct Ungheria consiglia: "Un mio difensore sarebbe perfetto per il Napoli, giocava con Kim"

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato di Kim con Attila Szalai e di quest'ultimo con altre persone. Se dobbiamo dirla tutta Attila era molto più popolare nei tifosi del Fenerbahce quando entrambi giocavano in Turchia. E' un giocatore importante. Ora secondo me deve fare lo step finale, approdando in una top league. L'ho fatto esordire io con l'Ungheria. Al Napoli ci starebbe benissimo, può fare molto bene nel campionato italiano e in un club di spessore come il Napoli".