CTS, Braconaro: "Validati i tamponi rapidi, permetteranno al calcio di andare avanti"

Francesco Braconaro, membro del CTS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Le modifiche del protocollo? Sono più delle integrazioni. sono stati validati i tamponi rapidi molecolari che danno risposte più immediate. E' uno strumento molto utile alle squadre per testare gli atleti più a ridosso delle gare e per quindi contenere il contagio. Il calcio non è avulso dalla società, è vero che abbiamo assisto in un’impennata dei positivi anche in questo mondo, ma se vengono applicati scrupolosamente i protocolli il cacio resta un mondo abbastanza protetto e grazie all’uso dei tamponi può andare avanti. Forse il calcio è l’attività lavorativa più monitorata nel nostro Paese. Ogni paese ha una sua crisicità, ad esempio in Francia da giovedì è in lockdown, in Italia la situazione è più a macchia di leopardo, credo che un lockdown localizzato sia la soluzione.

Bolla? Non possiamo fare la bolla come in NBA, in America c'è stata per 75 giorni e con costi spaventosi, circa 180 milioni di dollari. Non possiamo quantificare il tempo e non possiamo mettere i professionisti con le famiglie in bolle per 200 giorni. Strada facendo vedremo se si potranno utilizzare delle semi-bolle. Se ci sarà un livellamento della curva o ci sarà un invertimento della pendenza allora prenderemo altre decisioni, è una situazione molto dinamica. Le bolle non possono permettersele tutte le società, in Lega Pro non hanno i mezzi per attuarle, hanno perso tantissimi introiti per la chiusura degli stadi. E’ facile dire mettiamo tutti in bolla, ma le risorse per farlo dove sono? Diventa complicato".