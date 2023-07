Cuadrado: "Futuro in Arabia? Mi piace competere, forse là CR7 non mi vuole..."

"Sono tranquillo, ci penserò bene. Il mio agente se ne sta occupando. Ci sono delle opzioni, vedremo quale sarà la migliore".





Juan Cuadrado ha parlato a As Colombia della sua avventura alla Juventus e del suo futuro: "Mi sento bene, ho ancora passione e forza. Arrivare al prossimo Mondiale è un mio obiettivo, io darò il 150% di me stesso per arrivarci".

Quale futuro dopo la Juventus?

"Sono tranquillo, ci penserò bene. Il mio agente se ne sta occupando. Ci sono delle opzioni, vedremo quale sarà la migliore".

Magari in Arabia Saudita...

"Mi piace competere. Là c'è Cristiano Ronaldo, ma non vuole prendermi (ride, ndr). Sono tranquillo, parlerò col mio agente e decideremo".

La sua avventura alla Juventus?

"Mi sento orgoglioso, se ripenso a tutto, agli 8 anni a competere su tutti i fronti, devo dire grazie a Dio. Ripeto sono orgoglioso, spero che i prossimi colombiani possano vivere lo stesso percorso alla Juventus".