Cucchi: "Altro che l'allenatore, il problema del Napoli è un altro"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato la stagione del Napoli, oltre ai nomi di Italiano per la panchina, e a quello di Manna come ds: "Credo che la stagione del Napoli abbia dimostrato che il problema non fosse l'allenatore, ne sono cambiate tre ed il risultato è stato sempre lo stesso. Un problema legato al rendimento diverso dei calciatori. Spalletti ha reso tutto più facile con le sue idee di calcio, ma è anche vero che alcuni calciatori lo scorso anno erano determinanti, sono calati. Molto importante progettare nel calcio contemporaneo, Manna dovrà trovare una linea comune con il prossimo allenatore del Napoli".

"Italiano e Conte? Dipende tutti dai calciatori a disposizione, Italiano è più simile alle caratteristiche di questo Napoli. Però sono discorsi appesi per aria, bisogna coordinarsi. Già nella scelta dell'allenatore ci sarà la scelta dell'idea di calcio, e da lì il ds dovrà adattarsi aiutando l'allenatore a trovare gli uomini giusti. Nel calcio non s'inventa nulla, lo scudetto del Napoli non è solo figlio di Spalletti, ma di una programmazione ed idea di calcio che è partita da Sarri".