Cucchi: “Drammatico errore degli Ultrà del Napoli, rischiano di essere isolati”

Riccardo Cucchi , voce storica di Radio Rai , è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : " Quella tra gli ultrà del Napoli e il club di De Laurentiis è una frattura che non riesco a comprendere, è un drammatico errore perché forse non si riesce a capire fino in fondo cosa sta facendo il Napoli in questo campionato. Vincere uno scudetto a Napoli è una cosa di storico, ogni tifoso azzurro dovrebbe essere concentrato su questa straordinaria gioia. Ho l’impressione che gli ultras rischiano di essere isolati nel contesto del grande amore che si vive in città.

Spalletti? E’ stato costruito un autentico gioiello: una gemma, il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Ci può stare che in una stagione così lunga e difficile due partite possano non riuscire bene. I riflettori sono accesi sul Napoli, è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Europa. A Spalletti non sempre gli è stato riconosciuto il giusto valore, sono felice per lui per quello che sta facendo quest’anno.

Osimhen? E' fondamentale per la sua capacità realizzativa, avere un terminale così importanti cambia le cose. Kvara ci ha sorpreso per le sue caratteristiche e il suo talento, ma poi dopo tutti calibrano sulle sue prestazioni. Ora inizia ad essere studiato e a volte riescono trovate delle contromisure che lo limitano. Poi il giocatore non è una macchina, non ha brillato nelle ultime prestazioni ma sono convinto che è uno dei più straordinari talenti degli ultimi anni".