Cucchi: "Il Napoli di Spalletti batte quello di Sarri per efficacia e pure bellezza!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, ex radiocronista e giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi , ex radiocronista e giornalista: "Il Napoli di Spalletti ha già battuto su tutta la linea il Napoli di Sarri, per efficacia e bellezza. Resta piacevole vedere, però, che Spalletti stesso ha riconosciuto nel lavoro fatto da Sarri parte del DNA della propria squadra. Spalletti ha fatto esplodere tanti ragazzi importanti nel gruppo, ma la sua mano si vede nel carattere di questa squadra. Non ci sono più momenti di panico o di demotivazione, ma il Napoli tiene botta e si esalta quasi nei momenti difficili.

Questo ora è un periodo delicato per il Napoli, perché tra Lazio, Atalanta e Eintracht deciderà un po' la stagione. Spalletti è esperto, però, e sarà bravo a gestire la concentrazione dei suoi di partita in partita. Il Napoli ha dimostrato di non avere avversari quest'anno in Italia, ma anche in Europa potrà dire la sua in maniera importante. Non ha nulla da invidiare persino alle corazzate europee.

Spalletti vs Sarri? Mi aspetto una bella gara, aperta e spettacolare. Entrambe amano giocare e ci consentirà di vivere una bella partita. Mai visto uno come Osimhen? Si sta rivelando tra i più forti d'Europa, sarà bello il duello con il campano Immobile. Io sono sempre stato convinto che il suo investimento sia stato azzeccato, poi ha avuto una crescita davvero esponenziale. Osimhen è cresciuto tantissimo, tecnicamente e mentalmente. Poi Spalletti gli ha disegnato un sistema di gioco a pennello per le sue caratteristiche".