Cucchi: "Nome a sorpresa per la panchina del Napoli? Verrebbe spontaneo associare Guardiola"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto il giornalista Riccardo Cucchi: "È davvero difficile capire le reali strategie del Napoli per la panchina. De Laurentiis ha un'idea in questo momento chiara soltanto a lui. L'importante che questa squadra non finisca con lo snaturarsi per identità e bellezza del gioco. Spalletti ha tracciato una strada e vorrei un allenatore che sia capace di continuare a percorrerla.

Nome a sorpresa? Dipende da quello che si intende... Verrebbe spontaneo associare la panchina del Napoli a nomi come quelli di Guardiola, ma sono chiaramente fuori mercato. Non sono profili alla portata del nostro calcio, dal punto di vista economico. Il Napoli ha creato uno squadrone straordinario, solo la sfortuna ha negato il percorso in Europa e una finale proprio tra il City e gli azzurri. Le cose sono andate diversamente, ma l'ultima versione del Napoli è stata vincente e spettacolare, quasi perfetta grazie alle mani di Spalletti e Giuntoli. Per arrivare a questo livello c'è voluto tempo, sarebbe un peccato ora prendere un allenatore che azzeri tutto e avvii un nuovo progetto.

Zielinski, Milik e Jorginho alla Lazio di Sarri? Giustamente chiede alla società calciatori adatti al suo modo di giocare e capaci di seguire i suoi dettami. Poi li conosce anche molto bene. La Lazio dovrà fare un piccolo sforzo per accontentare Sarri, che pensa di poter migliorare quanto fatto in questa ultima stagione".