Cucchi: "Non c'è una squadra che dominerà come il Napoli. I colpi? Osi e Leao"

Nella pomeriggio di TMW Radio, all’interno di “Maracanã”, è intervenuto l’ex radiocronista di Radio Rai Riccardo Cucchi.

Qual è stato il miglior colpo di mercato per la Serie A?

“Più che parlare di acquisti bisogna sottolineare come alcune squadre siano riuscite a trattenere giocatori importanti, come il Milan con Leao e il Napoli con Osimhen. Anche le due romane hanno operato bene. Il colpo di Rovella per la Lazio in particolare potrebbe essere importante sia per i biancocelesti che per la nazionale“.

Se dovessi fare un editoriale quale tema affronteresti?

“Lo dedicherei al campionato senza padroni, perché non vedo una squadra in grado di dominare come il Napoli l’anno scorso. Poi mi soffermerei sul fastidio che in molti provano la Nazionale, dato che nel nostro calcio non viene considerata da troppi. Anche la questione della clausola di Spalletti ci racconta di questa fenomeno”.

Berardi alla Juventus sarebbe un buon colpo?

“Sono convinto che il ragazzo abbia fatto un grande percorso di crescita, dimostrato anche in nazionale. Credo sia arrivato il momento di vederlo alla prova con una maglia pesante come quella della Juventus. I bianconeri inoltre devono puntare al vertice e penso potrebbe servire ad Allegri”.

L’Arabia è destinata a durare nel calcio?

“Credo di no e lo spero, perché penso stia drogando un po’ tutto. Ritengo anche che l’operazione più importante fatta dai sauditi sia farci dimenticare che quello è un paese in cui i diritti umani vengono violati, e ciò mi preoccupa molto”.