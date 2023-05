Cucchi: "Perplesso e sorpreso dalle notizie sui cambiamenti in casa Napoli"

Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte

Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Lo scudetto del Napoli è stato straordinario e strameritato. Ha evidenziato una differenza tecnica tra il Napoli e le altre. Questa squadra è piaciuta a tanti tifosi italiani. E' un po' sorprendente dal mio punto di vista quanto stia accadendo. Il giocattolo era stato ben realizzato dalla società e sembrava destinato a durare nel tempo. Mi lasciano perplesse le notizie sui cambiamenti. Contro l'Inter, si è rivisto il Napoli che abbiamo visto in campionato e assolutamente straordinario.

L'Inter è finalista di Champions League, non dimentichiamolo. Gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta una forza tecnica e la capacità di creare gioco. Bisogna ammettere in maniera chiara e sportiva il valore di questo Napoli che è stata la squadra più forte del campionato senza lasciare agli avversari alcun tentativo di rimonta. Gli azzurri sono stati sfortunati in Champions".