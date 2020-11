Cucci consiglia: "Evitiamo ricorsi al Var e facciamo giocare Juve-Napoli"

Intervenuto nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista Italo Cucci ha parlato così della questione legata a Juventus-Napoli, che non è stata disputata e che è stata assegnata a tavolino ai bianconeri: “Io questo l’ho chiamato il ‘tampionato’, vista la particolarità di questa stagione. Secondo me si doveva trovare il modo di rigiocare Juventus-Napoli ed evitare ricorsi al TAR. Secondo me bisogna risolvere il problema sul campo e non nei tribunali. È sgradevole che si debbano fare certe chiacchiere che a mio avviso sono poco corrette”.