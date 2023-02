Cucci contro i critici: "Tirano in ballo la Champions per sfidare il Napoli, ma godetevi la bellezza!"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nostrano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nostrano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho letto e sentito dei commenti che sembra quasi che molti critici stiano sfidando il Napoli, quasi a dire 'Vediamo in Champions cosa riesci a combinare'. A parte il fatto che nessuno può dare lezioni di Champions in Italia, ma io credo che il Napoli debba godere della simpatia di tutti perché è una squadra bella. Il Napoli è una bellezza e, come tale, siamo felici del fatto che sia il nostro miglior rappresentate in Europa".