Cucci: "Il gol di Kvara ti riappacifica con un calcio divenuto una noia mortale"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli esprime calcio con gran semplicità. E' una squadra perfetta in cui si muovo creature particolari, come Osimhen, che in quel gol mi sembrava Stan Mortensen in Italia-Inghilterra del 1948. In 3-4 partite di questo weekend di Serie A c'è stato almeno un tentativo di emulare quel gol di Osimhen, ma nessuno ci è riuscito.