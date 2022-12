Cucci: "Il problema della Juve è la Consob, prendersela con Agnelli è troppo comodo"

"Nel libro concludo dicendo che su Andrea Agnelli si può dire, ma 9 scudetti sono 9 scudetti, quindi resterà nella storia, soprattutto se sarà l’ultimo Agnelli".

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Italo Cucci, editorialista Corriere dello Sport: "Ho vissuto questo Mondiale in poltrona, con un bicchierino vicino e tanto divertimento. Mi auguro che Mancini non si perda la finale, c’è sempre qualcosa da imparare dagli altri. Messi o Mbappé? So che in genere, in questi tempi e da queste parti, si dice sempre Messi. Mi sono raccomandato di non fare troppi paragoni con Maradona che non c’entra niente. Devo dire la verità: la freschezza della Francia di Mbappé dice qualcosa di più in questo Mondiale, mente dall’altra parte è tutto addosso a Messi che è diventato un ‘gigantino’. Ha una faccia diversa dal solito, come un combattente, è una finale egregia. Vediamo cosa accade domenica, vorrei che almeno la finale fosse limpida. Sono partito con la formula a me cara catenaccio e contropiede, l’Argentina è riuscita a fare una partita notevole esibendo un contropiede di lusso. Oggi ho sentito dire che sono tornate di moda le fasce, se si gioca in una certa maniera, credo che ci siano più ali che sanno rientrare. Vediamo Griezmann, non gli si può mettere una sigla, la bellezza della Francia è avere una molteplicità di giocatori molto duttili.

Il mio libro? Un repertorio fotografico esclusivo. Devo chiarie che non è un libro tifoso, ma di storia. È in libreria da una settimana, un classico regalo di Natale, credo sia il libro più completo sulla storia della famiglia. Del Piero ha dedicato tutto sé stesso all’avvocato Agnelli, così come Capello vuole indietro i suoi scudetti mandando una sfida. Nel libro concludo dicendo che su Andrea Agnelli si può dire, ma 9 scudetti sono 9 scudetti, quindi resterà nella storia, soprattutto se sarà l’ultimo Agnelli.