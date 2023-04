Cucci: "Mai visto il Napoli così in difficoltà, ha giocato da provinciale! Visto quei primi 15'?"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le motivazioni di questa debacle possono essere sono quattro. La prima: la superiorità del Milan che non avevo mai visto giocare così bene. La seconda è sfiga, bandiere sventolate troppo presto, ma anche questa è una versione coloristica.

La terza: sono entrati in campo con troppa presunzione e questa si paga. E la quarta, che è quella che ho scelto io: la parata di Meret in apertura su Diaz e i successivi minuti di gioco dementi dal basso mi hanno fatto pensare che ci fosse un timore che poi è diventato paura, perché io così non ho mai visto un Napoli così in difficoltà. Quel primo quarto d'ora non è da Napoli, ma da squadrotta provinciale".