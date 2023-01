Cucci: "Spalletti trova le scuse che può, ma non è stato il solito Napoli: perché?"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, ha analizzato così la brutta prestazione del Napoli contro l'Inter a Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, ha analizzato così la brutta prestazione del Napoli contro l'Inter a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sembra che si voglia pigliare in giro la gente, per carità, con tutto il rispetto per Spalletti che va a cercare le scuse che può. Ma io non ho visto il solito Napoli. E io mi chiedo perché. Prima dei Mondiali eravamo preoccupati se avremmo rivisto il nostro solito Napoli, se non l'hai rivisto è perché hai perso qualcosa per strada evidentemente. Con tutto il potenziale offensivo che il Napoli ha fatto vedere fino a poco fa, a un certo punto il guizzo di Dzeko è quello che risolve la partita, è impossibile pensare che non ci fosse uno di quelli del Napoli capaci di avere l'estro per fare quello che ha fatto Dzeko.