Cucci sta con Caressa: "Il possesso palla è una scemenza, non serve a nulla"

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Radio Marte: "Per me il possesso palla non serve a nulla, è una scemenza. Non ha valenza tecnica e non serve nemmeno parlarne. Fa solo parte di un nuovo linguaggio, introdotto da dilettanti, pieno di numeri, schemi e trovate che non hanno senso. Insomma non l'ho mai tenuto in conto.