Curva A ad ADL: "Non può esserci guerra con la persona che ci sta portando al sogno Scudetto"

Gianluca , un portavoce della Curva A, ha rilasciato oggi un' intervista a Radio Marte e ha parlato così, indirettamente, ad Aurelio De Laurentiis : "Il mio rammarico è che il presidente sta togliendo tempo alle figure che devono gestire la città. Tutto questo si potrebbe risolvere tra noi e loro. Siamo ragazzi che vogliono solo il bene della squadra, vogliamo goderci questo due mesi per festeggiare uno scudetto che molti di noi non hanno mai visto.

Non c’è una tregua perché semplicemente non può esserci una guerra con la persona che ci sta portando al sogno scudetto. Abbiamo grandi ragazzi in campo e grandi tifosi. Se la società si mette al passo con noi, possiamo raggiungere grandi obiettivi.”