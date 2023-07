D'Agostino: "Castrovilli? Prenderei un altro centrocampista della Fiorentina"

Gaetano D'Agostino è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte

© foto di Alessio Bompasso

Gaetano D'Agostino è intervenuto a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio", su Radio Marte: “In mezzo al campo il Napoli dovrà trovare un giocatore forte che aiuti la squadra e metta in preventivo che non partirà titolare, mentalmente dovrà essere pronto a giocar bene a partita in corso, che sostituisca i tre titolari e che ha anche in Elmas un concorrente agguerrito.

Castrovilli? Mi piace, sarebbe però un'alternativa a Zielinski, non concorrerebbe con Lobotka e Anguissa. Prenderei due centrocampisti, o tenendo Demme uno solo ma che abbia qualità e fisicità. Molto però dipende dalle scelte di Garcia, fermo restando che giocatori come Lobotka ed Anguissa sono praticamente insostituibili. Fossi nel Napoli, prenderei Amrabat, che ha grandi qualità, fisicità e un'energia inesauribile. La corsa per il titolo? Se il Napoli mantiene la fame e "dimentica" mentalmente di aver vinto lo scudetto, facendo vedere che non è stato un episodio sporadico, deve essere per forza la squadra da battere, la favorita. E poi occhio al Milan, che sta facendo un mercato molto interessante".