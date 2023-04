D'Agostino: "Hjulmand vice Lobotka? Trovare un sostituto è difficile, faccio due nomi"

TuttoNapoli.net

© foto di Uff. Stampa Lecco

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese: "In queste ultime partite al Napoli manca quella ferocia nell’attaccare gli spazi, quella determinazione e quel carisma che ha Osimhen. Davanti è un leader e tiene in apprensione i difensori avversari e favorisce gli inserimenti dei propri compagni. Il Napoli ieri ha avuto pazienza, nell’azione dell’autogol c’è stata comunque un’azione bellissima. A Lecce ci hanno perso tutti, il Napoli no. Quindi ha fatto una prestazione da squadra matura. In questo momento un po’ di brillantezza viene a mancare, i viaggi con le nazionali sono devastanti. Non tutte le vittorie arrivano dominando, si ottengono anche con la furbizia e il Napoli questo ha fatto.