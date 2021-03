D'Agostino: "Napoli avvantaggiato con la Roma. Mertens? Mi piace tantissimo"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore Gaetano D’Agostino. “Il Napoli ha dato un segnale forte con la vittoria contro il Milan. Il Napoli, come morale, è avvantaggiato per il match con la Roma. Demme? Sa districarsi bene nello stretto, nei passaggi filtranti. Si trova molto bene con Zielinski ed Insigne. Corre tantissimo, ha una buona lettura per la fase di intercetto. E' davvero molto utile. Gattuso predilige lui alla fisicità di Bakayoko. E' importante per l'equilibrio della squadra. Veretout? E' un giocatore che fa gol, segna i rigori. E' come se fosse il Demme del Napoli. Molto utile, dinamico, si inserisce senza palla. Nella funzionalità della squadra è come Demme. E' un'assenza importante per la Roma. Il Napoli fa dell'imprevedibilità la sua forza. Quando diventa prevedibile, fa fatica. Osimhen è un giocatore che ha bisogno di spazi, è un contropiedista. Mertens? Mi piace tantissimo. E' il giocatore più importante per i principi di gioco del Napoli".