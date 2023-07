D’Agostino su Zielinski: "E' insostituibile in Italia, un problema perderlo”

"Il Napoli ora parte da favorito, non c’è tempo per fare tanti esperimenti e i nomi devono essere quindi importanti".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Roma e Udinese: "Kim è una perdita importante, perché ha dimostrato in quest’anno di non aver fatto rimpiangere Koulibaly, anzi… Adesso il difensore forte costa tanti soldi, bisogna capire se investire di nuovo su un giocatore sorpresa o su uno affermato. Il Napoli ora parte da favorito, non c’è tempo per fare tanti esperimenti e i nomi devono essere quindi importanti.

Garcia? Lo reputo molto intelligente, i principi di gioco di Spalletti ci vuole tanto tempo a toglierli dalla mente dei giocatori. Talmente hanno giocato bene e con entusiasmo, credo che quei principi non vanno toccati ma aggiungere un po’ alla volta qualcosa di suo. L’impronta di Garcia si vedrà strada facendo, all’inizio meglio non toccare nulla.

Zielinski? Sostituirlo sarà un problema, il Napoli è vero che ha un’arma come Elmas, il miglior dodicesimo giocatore della Serie A, però il polacco resta un giocatore insostituibile in Italia. Perderlo significa perdere qualità a centrocampo e andarla a trovare non semplicissimo”.