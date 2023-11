D'Agostino: "Vi spiego l'abilità di Raspadori su punizione qual è stata"

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessio Bompasso

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lobotka è un giocatore esperto, furbo, calciatore di malizia. L’anno scorso, il Napoli, contro il Milan, era voglioso di ribaltare il pronostico e dimostrare di essere più forte in Champions. Quest’anno vedo un Leao un po’ apatico, ma nella gara di domenica, il secondo tempo del Napoli col Milan mi è piaciuto. E’ quello il Napoli che ha dimostrato che, se gioca così, può padroneggiare su chiunque.

La cosa bella del Napoli, l’anno scorso, era che se perdeva palla la recuperava subito e ripartiva. Mi aspetto un Napoli che prenda spunto dal secondo tempo del Milan per far capire a mister Garcia che questa squadra è abituata a giocare molto alta, senza pensare solo a difendersi. Il Napoli va in difficoltà quando si abbassa, è una squadra abituata a giocare sulla riaggressione. Goal di Raspadori? La bravura è stata quella di fregare sul tempo Maignan perchè se avesse colpito la palla meno a giro il portiere l’avrebbe presa quella palla”.