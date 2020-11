D'Alessandro: "Europa League? Non diamogli troppa importanza, Gattuso fa 7 cambi a gara"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'Alessandro ha parlato del Napoli visto in Europa League: "Guardo le scelte di Gattuso in Europa League e forse abbiamo ragione noi che non diamo troppa importanza a questa competizione. Purtroppo la bacheca del Napoli non è così piena, l'Europa League ci starebbe benissimo, ma è una competizione ingiusta, quasi antisportiva. E' una competizione in cui dopo subentrano le squadre che arrivano dalla Champions, che manco conosci, arrivano pure big che hanno budget differenti ed è una competizione che porta anche ricavi modesti. Pensiamo che nel girone non c'è neanche il VAR, poi detto questo si proverà ad onorarla e contava solo vincere. Se col Rijeka si fosse giocato in Champions non avrebbe fatto 7 cambi".