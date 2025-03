D’Alessio: “Sarò in Concerto al Maradona a giugno. Se vinciamo lo Scudetto sai che festa…”

vedi letture

Gigi D’Alessio, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ai napoletani basta poco per essere felici, siamo un popolo a cui basta vedere l’impegno. Siamo persone che ammettono anche la supremazia degli avversari, ma contro la Fiorentina s’è visto l’impegno. Sembrava un Napoli da Champions League, sembrava la capolista della Champions League.

La nostra tifoseria è unica, vedere le due curve che scrivono ‘Anema e core’ è stato troppo emozionante, non c’è emozione che si possa paragonare. Napoli? E’ come un padre che ci chiama a raccolta, discutiamo tra noi, ma se c’è da unirci lo facciamo. Conte è il padre di famiglia giusto, quello che ha messo d’accordo tutti i figli e non ci sono privilegiati. Non c’è individualismo in questo Napoli, esiste solo la squadra. Sarò allo stadio il 2 e il 3 giugno, non è una promozione per il concerto. Mi sono portato avanti col lavoro perchè se succede sai che festone!?”.