D'Amico: "Al Napoli resta la Champions, in Europa ci sono più stimoli"

Per parlare di Champions ed Europa League a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Vincenzo D'Amico: "Napoli? Rimane solo la Champions a questo punto, al campionato ha poco da chiedere. Non può lottare per lo scudetto. Si parlava questa estate di titolo, ma mi sembrava esagerato, visto che ha una rosa un po' più lunga rispetto allo scorso anno ma non vale di più. Mertens, Callejon, Insigne, credo che abbiano fatto il loro tempo al Napoli. Non vedo grande intensità neanche in Koulibaly. Se mancano i giocatori forti, come si fa ad essere ottimisti? La Champions sicuramente dà più stimoli rispetto al campionato. Ieri non è stato il Liverpool del campionato e che ha impressionato lo scorso anno. Ero sicuro della forza degli inglesi e del momento critico del Napoli. Invece ho avuto una sorpresa positiva. Salah irriconoscibile, ma molto bene il Napoli".