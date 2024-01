D'Amico: "Fiducia in Mazzarri, è l'uomo giusto. Ma ora è importante anche il mercato"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente sportivo ed intermediario.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente sportivo ed intermediario nell’affare che ha portato Osimhen al Napoli: "Non mi permetto di esprimere giudizi negativi o positivi sulla società perché si devono conoscere bene le dinamiche. So che a volte ci sono una serie di obiettivi, poi se non riesci a raggiungerne uno vai su altri. Non c’è nessuno che ha un solo obiettivo da perseguire. Adesso il Napoli deve mettere dentro giocatori che riescano a cambiare l’inerzia di questo campionato per raggiungere la Champions League. Il gol che manca da 4 partite? Avendo fiducia in Mazzarri, speriamo possa cambiare questo trend e spero che anche il gruppo si renda conto che devono reagire insieme. Sono sicuro che Mazzarri ha l’esperienza e la conoscenza giusta.

Il trasferimento del mio assistito Filippo Terracciano al Milan? È vero che ha 20 anni, ma ha già quasi 40 partite in Serie A, è il suo secondo anno in Serie A, ha un fisico importante e qualità nei piedi. Dragusin ha un anno in più ed è stato venduto a quasi 30 milioni di euro. Un calciatore può essere basso, ma se sei un fenomeno tecnicamente e veloce, magari fai benissimo lo stesso".