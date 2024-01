D'Amico: "Il Napoli farà qualcosa d'importante sul mercato, ma occhio anche a un'altra big"

Il procuratore Andrea D'Amico ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino del mercato di gennaio

Il procuratore Andrea D'Amico ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino del mercato di gennaio: "Una volta il mercato di riparazione si apriva tra settembre e ottobre, quindi troppo vicino a quello estivo. Allora le squadre non sapevano nemmeno di cosa realmente potevano aver bisogno, gli allenatori spesso erano ancora alla ricerca della quadra delle rispettive rose e quindi intervenire sul mercato rischiava di diventare prematuro.

Chi vuole vincere lo scudetto o chi punta a salvarsi cerca di mettere a segno i colpi giusti. È un mercato che non puoi sbagliare. Perché non c'è margine di errore. In estate, magari, hai il tempo di prendere un giocatore, portarlo in ritiro, farlo lavorare con il gruppo e inserirlo gradualmente. A gennaio no: devi prendere giocatori pronti.

Le italiane? Il Napoli di sicuro farà qualcosa di importante anche dopo il colpo Mazzocchi. Però mi aspetto qualcosa anche dal Milan che ha tanti giocatori fuori, tra infortuni e impegni in Coppa d'Africa. Dipende molto dalla posizione in classifica delle singole squadre e dagli obiettivi. Le operazioni di gennaio sono per avere incidenza immediata. Ma la situazione del calcio italiano è molto particolare".