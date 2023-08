D’Amico: “L’anno scorso il Napoli ha ucciso il campionato, ora speriamo sia più avvincente”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, operatore di mercato ed ex intermediario di Osimhen

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, operatore di mercato ed ex intermediario di Osimhen: “Non è che se uno cambia tutti i giocatori ha una squadra più competitiva. È indubbio che il Napoli l’anno scorso era una macchina da guerra sportivamente parlando. Quest’anno parte con un allenatore nuovo ed un organico abbastanza simile a quello dell’anno scorso. È una delle favorite per lo scudetto. La Juventus ed il Milan anche sono partite bene. Speriamo sia un campionato avvincente fino alla fine anche perché l’anno scorso lo ha proprio ucciso il campionato il Napoli. L’Arabia Saudita che conosco dal 2019 quando portai Giovinco lì, ha fatto un intervento per promuovere la Nazione. Nessun club può competere con quelle risorse. I grandi calciatori come Ronaldo o Neymar vanno lì a fine carriera per essere ambasciatori del calcio internazionale.

Se qui ci sono delle regole per il fair play finanziario, lì vediamo delle offerte incredibili a cui è impossibile dire di no. Loro hanno fatto vedere che possono prendere chiunque perché è impossibile resistere ad un’offerta del genere. Neymar avrebbe potuto giocare in un palcoscenico sportivo diverso. Non è più importante dove una rappresentazione venga effettuata e l’Arabia Saudita ha catalizzato questa cosa. La Wild Card richiesta dall’Arabia per accedere alla Champions League sembra andare in conflitto con le regole imposte dalla Uefa ai nostri club. È cambiato il mondo, ma io lo dico da tempo che il fair play finanziario non è corretto. L’Arabia Saudita ha sbaragliato tutto il discorso. Hanno fatto lo stesso con il Golf.

Mercato chiuso prima dell’inizio del campionato? Adesso è difficile riuscire ad omogenizzare tutte le scadenze. Questa situazione non è neanche così male come sembra perché le squadre possono vedere di cosa hanno bisogno. Quello che non funziona è la Giustizia Sportiva, inizia la Serie B non sapendo se la Reggina parteciperà alla Serie B”.