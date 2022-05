D'Amico: "Se il Napoli non ha vinto lo Scudetto non è solo colpa di Spalletti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di è intervenuto Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Domenico Criscito

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di è intervenuto Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Domenico Criscito: "Striscione a Spalletti? Purtroppo questo poteva essere un anno glorioso per il Napoli, perché aveva una rosa competitiva e un allenatore di livello. Hanno fatto male tutti, tutte le altre hanno avuto battute d'arresto, non ci si aspettava che il Napoli incappasse in così tante cadute. I motivi? Per qualcuno i gol incassati nei minuti finali indicavano un problema nella preparazione atletica, altri vedevano la causa nella condizione mentale. Io non esprimo giudizi, perché loro hanno tutti i parametri per studiare la situazione. Oggi non si improvvisa niente. Certamente ci sono degli errori che condizionano le partite, errori di portieri e difensori fanno la differenza.

Nel momento in cui i giocatori (ma anche l'opinione pubblica) capiscono che c'è una crepa tra l'asse dirigenziale e l’area tecnica, l'asse si spezza e la macchina non va più avanti. La forza di un allenatore è tanto più grande quanto la fiducia è grande nel tecnico. Sarebbe troppo comodo dire che uno è grande quando vince e poi è scarso quando perde. Basta vedere quello che è successo ad Ancelotti dal Napoli al Real Madrid. Il problema a Napoli è che quando le cose vanno bene il merito è di uno, quando vanno male è sempre dell'allenatore. Così non funziona, perché magari i calciatori risentono di questa sfiducia e risultati non arrivano".