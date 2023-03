D'Amico svela: "Sconcerti avrebbe fatto 2-3 editoriali per elogiare Spalletti"

Ai microfoni di TMW Radio, la giornalista Ilaria D'Amico ha parlato del campionato di Serie A

Ai microfoni di TMW Radio, la giornalista Ilaria D'Amico ha parlato del campionato di Serie A: "Sconcerti non parlerebbe del Napoli, perché ne parlano tutti. Da mesi avrebbe fatto 2-3 editoriali elogiando l'arte di Spalletti, ma poi l'avrebbe lasciata lì. Probabilmente parlerebbe dell'incerto futuro dell'Inter. E poi anche di quanto sta succedendo in casa Juventus, guardando i fatti e aspettando i giudizi, ma anche guardando l'incredibile rimonta in campo. Per quella della Juventus è una storia ancora da scrivere".