D'Angelo, messaggio ad ADL: "Spero che la mia canzone diventi inno ufficiale"

Nino D'Angelo, celeberrimo cantante napoletano, è intervenuto al microfono di Sky: “Squadra ha cantato la mia canzone? E’ sempre stato l’inno del Napoli. Spero lo diventi anche ufficialmente l’inno del Napoli e questo dipende da De Laurentiis che va elogiato anche se molti non lo amano perché ha fatto scelte giuste. Spalletti però credo sia il Maradona del Napoli mentre i giocatori sono futuri campioni, sono 20 giocatori tutti forti ma non c’è ovviamente un Maradona come nei primi due scudetti".