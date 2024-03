Da Barcellona, Marcet: “Non è rigore netto su Osimhen, concordo con la decisione dell’arbitro”

Jaume Marcet, giornalista di Sport e tra le firme più accreditate in Catalogna quando si parla della squadra blaugrana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.



Jaume, che partita hai visto tra Barcellona e Napoli?

"Quella di Montjuic è stata una grande partita, un bello spettacolo. Il Barcellona è stato superiore nelle due gare, dobbiamo ammetterlo, ma la squadra di Calzona è riuscita a competere bene e a tenere aperto il duello fino alla fine. Credo che i cambi di Xavi siano stati decisivi contro un Napoli che è stato sì positivo, ma troppo altalenante".

A Napoli oggi non si smette di parlare del rigore mancato su Osimhen: per te c'era?

"Lo capisco, ne parleremmo anche qui a ruoli invertiti. Vi dico la verità: per me non è un rigore netto, non è un'azione da VAR per capirci. Sinceramente non lo avrei assegnato e sono dunque d'accordo con la decisione dell'arbitro".

La grande delusione azzurra, in questo doppio confronto, è stato Kvaratskhelia: lo reputi un giocatore da Barcellona?

"A me Kvara sembra un gran calciatore, bello da vedere e decisivo sul campo. Il Barça però oggi non ha la forza economica per fare acquisti troppo costosi e il Napoli chiede giustamente tanti soldi per il georgiano. Laporta non è nelle condizioni di prenderlo oggi, ma Kvara ha DNA Barça e, perché no, magari un giorno le nostre strade potranno intrecciarsi. Non però nel breve periodo".