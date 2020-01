Da Barcellona: "Napoli pieno di talento, avversario pericoloso. E poi c'è Manolas..."

Sorteggio poco clemente per il Napoli, che in Champions League dovrà vedersela contro il Barcellona agli ottavi di finale: andata al San Paolo il 25 febbraio, ritorno al Camp Nou il 18 marzo. Per commentare il sorteggio di Nyon, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il giornalista del quotidiano Sport, Ivan San Antonio, da sempre molto vicino alle vicende dei blaugrana.

San Antonio, come ha reagito al sorteggio col Napoli?

"Tra tutti i rivali che sarebbero potuti capitare al Barça, andando controcorrente rispetto all'opinione generale qui a Barcellona, il Napoli era sicuramente il peggiore. Mi sembra il classico avversario con una rosa piena di talento al quale manca forse lo spirito di squadra, ma che quando ha voglia di giocare può diventare davvero molto pericoloso contro chiunque".

Quali giocatori la preoccupano di più in chiave Barça?

"I giocatori del Napoli, in generale, vedono la Champions come la miglior vetrina possibile per mostrare le loro qualità. Non stanno dando alla Serie A la stessa attenzione dell'Europa, basti vedere la vittoria e il pareggio ottenuti col Liverpool e il cammino troppo altalenante in campionato".

Chi è favorito per passare ai quarti secondo lei?

"Il Barcellona resta favorito, non può permettersi di uscire agli ottavi. Il fatto che il suo rivale sia il Napoli, e non una squadra di minor blasone, gioca proprio a favore dei culé: la truppa di Valverde sarà più motivata. Senza dimenticare Kostas Manolas, l'uomo che eliminò il Barcellona dalla Champions quando giocava alla Roma... La sua presenza in campo caricherà sicuramente ancora di più Messi e compagni".