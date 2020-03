Da Barcellona: "Niente quarantena, ma tante precauzioni. Napoli? Club crede nel rinvio"

Bruno Alemany, giornalista di Cadena SER, direttamente da Barcellona è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al momento non è un'opzione concreta quella che il Barcellona possa affrontare la quarantena, nonostante ci sia stato un caso positivo al Real Madrid. Ciò detto, si stanno utilizzando tutte le precauzioni del caso, specie per la Masia, all'interno della cittadella sportiva. Si provano a tenere sotto controllo tutti gli ambienti".

RINVIO BARCELLONA-NAPOLI - "La sensazione forte è che manca poco affinché la decisione di rinviare questa partita diventi ufficiale tramite una nota dell'UEFA. Se non fosse così la scelta sarebbe sorprendente, anche se non è da escludere che l'UEFA voglia far terminare prima la tranche degli ottavi di finale".