Da Barcellona, San Antonio: “Ma quale rigore! Il 17enne Cubarsí ha divorato Osimhen”

"Ma quale rigore?". A Barcellona non hanno dubbi sull'episodio che tanto ha fatto discutere, a Napoli e nel resto d'Italia, dopo la sfida tra blaugrana e azzurri. L'episodio in questione è il contatto in area al minuto 50 fra Victor Osimhen e Pau Cubarsí, che il direttore di gara non ha giudicato però da penalty scatenando così le polemiche della formazione ospite. Di questo e tanto altro ha parlato a TuttoMercatoWeb.com il giornalista del Diario Sport Ivan San Antonio: "Il Barcellona ha dimostrato a tutti, soprattutto a sé stesso, che può competere in Europa, anche contro rivali molto forti. Gli azzurri hanno fatto due buone partite, sono rimasti vivi fino alla fine, e questo dà ancora più importanza all'obiettivo raggiunto da Xavi e i suoi”.

In questa doppia contesa i tenori del Napoli hanno deluso, mentre i giovani del Barça hanno acceso la luce.

"Sì, ma non dimentichiamoci che dopo il 2-1 il Napoli avrebbe potuto trovare anche il 2-2. Il Barcellona ha prima di tutto saputo resistere e si è saputo difendere bene fino alla fine, giocando a calcio da squadra vera. Poi è chiaro che i talenti blaugrana hanno fatto la differenza... Penso ai giovanissimi Lamine Yamal e a Cubarsí, ma pure a veterani come Sergi Roberto che fa sempre il suo senza mai lamentarsi".

Chiosa inevitabile sul tanto discusso episodio del rigore: era fallo quello di Cubarsí su Osimhen?

"Se guardi le immagini che riprendono il contatto da dietro sembra rigore, ma osservandole da davanti Cubarsí arriva chiaramente prima di Osimhen. Questo episodio non cambia niente, un talento di 17 anni si è mangiato un grande centravanti come Osimhen. E pensare che all'andata Xavi aveva puntato sull'esperienza di Iñigo Martinez proprio perché temeva la differenza di età fra Pau e il nigeriano. Mi sembra ingiusto continuare a parlare di questo episodio, il Barça è agli ottavi di finale con assoluto merito".