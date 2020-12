Da Firenze: "ADL e Agnelli a colloquio per un'ora, incontro per rendere operativo il fondo CVC"

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuta Francesca Bandinelli, giornalista del Corriere Dello Sport: “La scelta di Firenze credo possa essere come una sorta di punto intermedio. Si è trattato dell’ennesimo incontro della commissione che vuole rendere operativo il fondo CVC, per costruire la commercializzazione dei diritti tv della serie A. Summit al quale hanno partecipato il presidente De Laurentiis, Agnelli, Campoccia, Fenucci, De Siervo e Fienga . Si stanno stringendo i tempi per commercializzare questi diritti televisivi, che in un anno così particolare, sono stato costretti a rinunciare a tutti gli incassi del botteghino. Restano da limare i dettagli per capire dove e come saranno utilizzati questi fondi. A che ora si completerà l’iter di oggi? È una ricostruzione basata sugli orari. Il presidente De Laurentiis è stato localizzato almeno dalle ore 16,00, Agnelli dieci minuti dopo. Fenucci alle 17,25, quindi l’apertura del tavolo attorno alle 18,00. Diciamo che al di là degli auguri, sicuramente ADL e Agnelli avranno parlato di altri argomenti, come il recupero della partita. Poi magari potrebbe essere stata questa l’occasione per il fronte protocolli. Poi siamo alle porte del mercato e quindi il dibattito potrebbe essere stato allargato ad altri argomenti”.