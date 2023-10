Da Firenze, Bucchioni: “Italiano ha dato una lezione di calcio a Garcia”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: "Italiano ha dato una lezione di calcio a Garcia, la Fiorentina ha giocato molto bene, gli azzurri invece non si ritrovano. Il Napoli giocava di squadra e questo si è perso. Siamo tornati al 'fate ciò che sapete fare e poi si vede'. In tanti sono regrediti, a partire da Di Lorenzo: era un difensore tra i migliori in Europa, ora è diventato un giocatore normale. Colpa dei calciatori o del mister? Dopo aver raggiunto una vetta così alta, puoi fare solo peggio. L'addio di Spalletti ha contribuito. Non parlo di effetto 'pancia piena', ma un po' di soddisfazione c'è. L'anno scorso tutti i calciatori hanno reso oltre livello, mentre ora sono tornati al loro livello di base e qualcuno è sceso anche al di sotto. Il gesto di Politano denota che c'è parecchio nervosismo nello spogliatoio. Non sei mica Pelè o Maradona: come puoi ribellarti?

I problemi di Garcia? Un allenatore deve essere carismatico, credibile e centrale. Quando i giocatori si ribellano, vuol dire che l'allenatore non ha credibilità e puoi mandarlo a quel paese. Se ti fai entrare ciò che dice Garcia da un orecchio e lo fai uscire dall'altro; se pensi 'Che cosa sono queste bischerate?', quando parla, allora non vai lontano. E' successa una situazione simile anche a Benitez all'Inter dopo il Triplete: i giocatori lo deridevano e dicevano cose di cattivo gusto. Quando l'allenatore non è gradito o non rispecchia le aspettative della squadra, i giocatori vogliono comandare. In questo, sono vicino a Garcia: dobbiamo anche capire un po' la sua situazione, che non è semplice”.