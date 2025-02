Da Firenze, Calamai: "Conte sorride amaro, non è felice e si vede"

"L’Inter non è più quella spietata della passata stagione. Anche contro la Juve ha bruciato alcune clamorose occasioni da gol". Scrive così Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica: "La difesa non è più impenetrabile. Ha ancora le carte giuste per vincere lo scudetto. Ma sono curioso di vedere come gestire il ritorno in Champions. Inzaghi non ha più mille soluzioni. E alcuni dei suoi calciatori chiave anche in mezzo al campo oggi vanno con una marcia in meno. Intanto sorride il Napoli. Conte non è felice. E si vede.

Ma la classifica invita all’ottimismo e non bruciare energie nelle Coppe garantirà un ulteriore vantaggio. Di sicuro né Napoli, né Inter sembrano in grado di andare in fuga. Hanno tutte e due dei problemini".