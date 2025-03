Da Firenze: "Da fuori non si vede, ma qui Palladino viene messo in discussione"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Alessandro Di Nardo, giornalista da Firenze del Corriere dello Sport: “Sulla Fiorentina e su Palladino c’è una percezione molto diversa tra l’esterno e l’interno. Dall’esterno sicuramente Palladino sta centrando gli obiettivi di stagione, il settimo posto c’è. All’interno però il mister è in discussione e lo è stato anche dopo l’1-0 striminzito contro il Lecce, qualche fischio c’è stato. A Firenze c’è molto l’idea del bel gioco dal momento che non si vince tanto, i tifosi vogliono lo spettacolo”.

Sulla condizione fisica del giocatori: “Folorunsho e Adli sono rimasti a Firenze e non hanno seguito la squadra di Grecia, c’è però la possibilità di vederli a gara in corso contro il Napoli. Adli è fuori da un mese per una distorsione alla caviglia, si è allenato negli ultimi giorni in gruppo e non è stato portato in Grecia per cautela, quindi credo un po’ di minutaggio ci sarà. Per quanto riguarda Colpani invece se ne riparla dopo la pausa”.

Sul modulo: “Palladino sta lavorando sul 3-5-2 e anche per gli uomini che sono stati inseriti nel mercato credo che questi ultimi mesi si vedrà spesso il 3-5-2 con Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa. Detto ciò Palladino continua a ribadire che la sua è una Fiorentina senza schemi nonché camaleontica che deve e può cambiare modulo anche a gara in corso”.

Sul giudizio su Palladino: “Quello che si imputa a Palladino è di non aver ancora trovato una trama di gioco che non sia palla a Kean e preghiamo, perché in fondo è stato questo lo scherma degli ultimi mesi”.