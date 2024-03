Da Firenze: “Tifosi contro Italiano pure dopo aver dominato la Roma, ormai meglio vada altrove”

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il pareggio per 2-2 della squadra viola contro la Roma nel posticipo della 28a giornata di campionato. Ecco le sue parole in merito: "La morale della gara di ieri è che a volte certi pareggi sono come una sconfitta.

Secondo tanti tifosi, la colpa è ancora una volta però di Italiano. Io stavolta alzo bandiera bianca: se si addossano le responsabilità a un tecnico che ha messo in difficoltà la squadra più in forma del campionato, meritando di stare 3-0 all'intervallo, e che non ha vinto solo per un calcio di rigore sbagliato nel finale e per due mancate espulsioni, allora è bene che - se si pensa che le colpe siano dell'allenatore - siamo ai titoli di coda e dal 1° luglio Italiano deve andare a lavorare altrove".