Da Genova: "Samp-Napoli nel nome di Vialli. Verrà ricordato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Bistazzoni, ex portiere della Sampdoria: "Il mio ricordo di Gianluca è straordinario, un ragazzo d'oro che si faceva voler bene da tutto il gruppo. Un grande dentro e fuori dal campo, a volte si fermava in allenamento anche con noi portieri per mettersi tra i pali. Era un uomo squadra, faceva scherzi negli spogliatoi e tirava su il morale a tutti. Abbiamo perso un grandissimo uomo. L'abbraccio che ebbe col Mancio all'Europeo, si era vista tutta la sofferenza e tutto il suo coraggio nel vincere una Coppa nonostante la malattia.