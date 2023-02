Da La Spezia: "Non recupera nessuno, ecco le scelte di Gotti e chi giocherà in attacco"

L'inviato a La Spezia di Tuttomercatoweb Niccolò Pasta ha fornito le ultime di formazione riguardanti lo Spezia di Gotti

Intervenuto nel corso della live di Tuttonapoli su Twitch, l'inviato a La Spezia di Tuttomercatoweb Niccolò Pasta ha fornito le ultime di formazione riguardanti lo Spezia di Gotti: "Il momento non è dei migliori, ci sono tanti giocatori fuori e non recupererà nessuno. Vi posso già dare questa notizia. Non recupera neanche Nzola ma lo Spezia farà di necessità virtù schierando la migliore formazione possibile, simile a quella vista col Bologna.

Dragowski in porta Amian, Caldara e Nikolaou in difesa; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; in attacco Verde e l'esordio di Shomurodov. Non essendoci Gyasi oltre a Nzola, non ci sono molte alternative oltre a Maldini e quindi credo Shomurodov partirà titolare".