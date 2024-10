Da Lecce: "Abituati a lottare e capaci di grandi imprese con le big, il Napoli dev’essere attento"

Il direttore di Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo abituati a lottare contro le avversità di ogni tipo, ma il Lecce avrà la tempra per uscirne anche stavolta. La scoppola del 6 a 0 non è facile da digerire, ma l’ambiente è abituato a scendere e risalire, ci tocca risalire subito adesso.

La panchina di Gotti? Se il periodo nero dovesse proseguire sarà difficile ipotizzare la sua permanenza. Gotti ha portato serenità nell’ambiente per una chiusura di campionato che è stata ottimale per questa piazza. Gotti è un allenatore che infonde grande serenità. La partita col Napoli è proibitiva, quella da non fallire è quella col Verona. Però il Napoli dev’essere attento al Lecce perchè i giallorossi son capaci di grandi imprese con le grandi.

Krstovic? E’ un giocatore di grandi potenzialità e i numeri sono dalla sua parte. E’ il calciatore che ha tirato di più in porta in Serie A, solo che sta segnando poco. E’ giovane ed ha grandi margini di crescita, però se una squadra fa difficoltà a realizzare l’attaccante è quello che paga più di tutti”.