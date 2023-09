Da Milano: "Garcia, perché te la prendi? Natan è arrivato per sostituire Kim e non gioca"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Garcia prova a difendere Natan dalle aspettative, ma non c'è nessuna fissazione. Il brasiliano è arrivato al posto di Kim, quindi i paragoni saranno inevitabili. Quando si fanno certe scelte, bisogna avere il coraggio e la correttezza di accettare anche le critiche quando arrivano e le cose non funzionano. I paragoni peseranno molto sul Napoli, anche se si guarda in panchina.

La figura di Garcia sarà sempre messa in confronto con quella di Spalletti, ma nessun vincente è rimasto in sella senza ricevere poi critiche. Non c'è niente di peggio per un tecnico, adesso, che allenare il Napoli. Soprattutto dopo la grande stagione dello scorso anno".