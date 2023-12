Da Milano: "Il Napoli dello Scudetto non esiste più, a gennaio 3-4 innesti per il 4° posto"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, commenta su Twitter il ko del Napoli all'Olimpico contro la Roma.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, commenta su Twitter il ko del Napoli all'Olimpico contro la Roma: "Il Napoli dello Scudetto non esiste più. A gennaio serviranno 3-4 innesti per provare a non bucare l’obiettivo quarto posto. Dopo i disastri della gestione Garcia il trend con Mazzarri non è cambiato e la Supercoppa Italiana resta l’unico obiettivo di una stagione fallimentare".