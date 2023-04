Da Milano, Longoni: "Napoli avvelenato dopo lo 0-4? Per me sarà meglio per il Milan"

Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista tifoso rossonero Andrea Longoni ha parlato della sfida contro il Napoli

Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista tifoso rossonero Andrea Longoni ha parlato della sfida contro il Napoli: "Ora testa e cuore alla partitissima di mercoledì di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Negli ultimi giorni si sprecano le previsioni sulle conseguenze del recente 0-4 in campionato contro gli uomini di Spalletti. In tanti sostengono che sarà peggio per il Milan perchè troverà una squadra avvelenata. Personalmente in quel risultato vedo soltanto benefici anche in chiave europea: i rossoneri scenderanno in campo con più fiducia, autostima e consapevolezza, gli avversari invece con meno certezze e più paure.