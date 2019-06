Da Milano - Manolas felice di andare al Napoli: questa la possibile formula dell'affare

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La sensazione è che James sia molto vicino al Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto nel caso in cui il club sarà soddisfatto del rendimento del colombiano. Credo che l’operazione potrebbe essere finalizzata in tempi molto brevi. Su Manolas la situazione è positiva, il giocatore ha accettato la proposta di De Laurentiis ed è contento di andare al Napoli. Il ragazzo ha la clausola ed è padrone del suo destino, in questo momento il Napoli è in pole position. La sensazione è che ci possa essere una contropartita tecnica che arrivi però dopo il colpo Manolas, con il Napoli che paga la clausola entro il 30 giugno e successivamente la Roma andrebbe a prendere un calciatore del Napoli in seguito ad una accordo già preso. Il maggiore indiziato a finire in giallorosso è Diawara".